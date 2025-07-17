В Британии родились 8 детей с ДНК от трех человек

В Великобритании за последние пять лет родились восемь детей с ДНК трех людей – результат терапии митохондриального донорства, используемой для профилактики заболеваний, передающихся по наследству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Суть методики заключается в том, что из зародыша матери с генетическим заболеванием удаляется дефектная часть и замещается здоровым донорским материалом. Это помогает избежать мутаций, способных повлиять на метаболизм, нервную систему и на развитие ребенка.

Митохондриальные болезни, среди которых встречаются крайне тяжелые и опасные формы, возникают примерно у одного из пяти тысяч новорожденных.

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