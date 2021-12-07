Прямой эфир

Путин и Байден провели двухчасовые переговоры. Подробности беседы

07 декабря 2021 20:13
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Владимир Путин и Джо Байден завершили двухчасовые переговоры в формате телемоста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Путин и Байден провели двухчасовые переговоры. Подробности беседы-1

Президенты связались друг с другом по защищенному каналу видеосвязи. Владимир Путин находился в своей резиденции в Сочи, а Джо Байден – в Белом доме. В прямом эфире показали лишь небольшую часть беседы, где главы государств поприветствовали друг друга. Далее разговор проходил в закрытом формате. Были обсуждены двусторонние вопросы, ситуация вокруг Украины и продвижение НАТО на Восток, стратегическая стабильность, а также темы региональной безопасности.  

Путин и Байден провели двухчасовые переговоры. Подробности беседы-4

Также стало известно, что Байден в разговоре с Путиным заявил, что США и союзники ответят жесткими экономическими мерами при военной эскалации в отношении Украины.  

Виктория Ходосок, СТВ:  
Стоит ли ждать прорыва от переговоров Путина и Байдена, зная разговор лишь поверхностно? Наверное, можно сказать, что нет. Об этом заявлял 7 декабря сам Песков.  

Путин и Байден провели двухчасовые переговоры. Подробности беседы-7

Разговор двух лидеров мировых держав – с пометкой «рабочий». Сейчас более чем сложный период. Эскалация напряженности в Европе в прямом смысле зашкаливает. И потому она требует личного обсуждения на высшем уровне.  

# Международная политика # Владимир Путин # Джо Байден # Виктория Ходосок # Дмитрий Песков # Фотофакт

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