Прямой эфир

Испанские власти одобрили вакцинацию детей против коронавируса

07 декабря 2021 18:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Испанские власти одобрили вакцинацию детей против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Испанские власти одобрили вакцинацию детей против коронавируса-1

Расширение вакцинации против COVID-19 коснется граждан в возрасте от 5 до 11 лет. Сейчас именно в этой возрастной группе отмечается самый большой уровень заражения коронавирусом. Нововведение властей связано с желанием уменьшить уровень заболевания в учебных заведениях.  

# Вакцинация # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции в результате взрыва обрушилось трёхэтажное здание. Есть погибший
07 декабря 2021 18:57

Во Франции в результате взрыва обрушилось трёхэтажное здание. Есть погибший

Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 14 января
07 декабря 2021 18:53

Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 14 января

Мужчина устроил стрельбу в центре «Рязанский» в Москве. Двое погибли, четверо ранены
07 декабря 2021 18:52

Мужчина устроил стрельбу в центре «Рязанский» в Москве. Двое погибли, четверо ранены