Испанские власти одобрили вакцинацию детей против коронавируса

Расширение вакцинации против COVID-19 коснется граждан в возрасте от 5 до 11 лет. Сейчас именно в этой возрастной группе отмечается самый большой уровень заражения коронавирусом. Нововведение властей связано с желанием уменьшить уровень заболевания в учебных заведениях.