Во Франции в результате взрыва обрушилось трёхэтажное здание. Есть погибший

Новости Франции. Трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва во Франции: продолжаются поиски людей под завалами. Погиб 30-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чудом уцелели его жена и ребенок. Вытащить из-под завалов удалось еще трех человек. Продолжают искать пожилую женщину и ее сына. Трагедия произошла в портовом районе коммуны Санари-сюр-Мер. На месте происшествия работают экстренные службы, около 70 пожарных и сотрудники скорой помощи.