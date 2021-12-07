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Во Франции в результате взрыва обрушилось трёхэтажное здание. Есть погибший

07 декабря 2021 18:57
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Новости Франции. Трехэтажное здание обрушилось в результате взрыва во Франции: продолжаются поиски людей под завалами. Погиб 30-летний мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции в результате взрыва обрушилось трёхэтажное здание. Есть погибший-1

Чудом уцелели его жена и ребенок. Вытащить из-под завалов удалось еще трех человек. Продолжают искать пожилую женщину и ее сына. Трагедия произошла в портовом районе коммуны Санари-сюр-Мер. На месте происшествия работают экстренные службы, около 70 пожарных и сотрудники скорой помощи.  

# Обрушение дома # Фотофакт

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