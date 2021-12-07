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Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 14 января

07 декабря 2021 18:53
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Новости Литвы. Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 14 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 декабря за это единогласно проголосовали на заседании: «за» оказались все 102 парламентария.  

Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 14 января-1

Предполагается, что режим ЧП будет действовать на всех участках белорусско-литовской границы. Кроме того, чрезвычайное положение продлевается в местах временного размещения иностранцев. Мигранты по-прежнему будут ограничены в возможностях получения и распространения информации, в частности телефонных разговорах и доступе к интернету.  

# Граница # Фотофакт

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