Новости Литвы. Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 14 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 7 декабря за это единогласно проголосовали на заседании: «за» оказались все 102 парламентария.

Предполагается, что режим ЧП будет действовать на всех участках белорусско-литовской границы. Кроме того, чрезвычайное положение продлевается в местах временного размещения иностранцев. Мигранты по-прежнему будут ограничены в возможностях получения и распространения информации, в частности телефонных разговорах и доступе к интернету.