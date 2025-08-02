Более 1 млн изделий для школьников поступило в объекты торговли

Школьный год не за горами. До начала занятий всего месяц – самое время для шопинга. Чтобы ребята вошли в новый учебный сезон стильно и с комфортом, позаботился «Беллегпром». Предприятия уже поставили в торговые точки 1,5 миллиона экземпляров одежды для школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блузы, рубашки, сорочки – выбор широчайший. Помимо привычных предметов гардероба, в изобилии представлены бомберы, кофты на резинках и другие изделия, сочетающие в себе деловой стиль и удобство. Спортшик сегодня в тренде. В палитре преобладает синий, но есть в коллекциях и нестандартные цветовые решения.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

В деловой одежде традиционно мы используем на процентов 80 базовые расцветки, базовые конструкции. Даже самый привередливый покупатель или ребенок, который, может быть, не совсем стандартный сможет найти для себя подходящую по конструктивным особенностям и типу фигуры одежду.

Отдельное внимание удобству моделей и возможности гибкой подгонки под нестандартные параметры. Родители могут оставить заявку с просьбой ушить или нарастить длину изделия. По индивидуальным параметрам предприятия готовы сшить даже вещь, которая уже не представлена в магазине.