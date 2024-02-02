Флорида планирует направить нацгвардию в помощь Техасу – это уникальный случай для США

Губернатор Флориды заявил, что направит тысячу солдат нацгвардии для помощи в борьбе с нелегалами. Это первый случай в истории страны, когда военные силы конкретного штата будут выполнять свою работу за его пределами. Техас граничит с Мексикой, откуда ежедневно тысячи жителей пробуют попасть в США. Штат попытался отгородиться колючей проволокой. Но Верховный суд постановил забор снести. Однако губернатор Техаса это во внимание не принял. Более того, сейчас там достраивают очередную часть заграждения. Ряд политиков и экспертов обвинили в миграционном кризисе американского лидера. Он не в состоянии защитить границы государства, считают в Техасе. Поддержку его губернатору выразили еще 26 штатов.