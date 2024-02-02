Почти 90 тысяч работников общественного транспорта в Германии объявили забастовку

Германия парализована протестами. Почти 90 тысяч работников общественного транспорта 2 февраля не вышли на смену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Германия парализована протестами. Почти 90 тысяч работников общественного транспорта 2 февраля не вышли на смену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приостановлено движение автобусов и метро в 80 городах. Профсоюз ведет переговоры с транспортными компаниями, однако пока они не увенчались успехом. Сотрудники требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Франк Кублер, водитель автобуса (Германия):
Вместо того чтобы сделать один шаг вперед, мы делаем десять назад. Вместо того чтобы привлекать новых людей, мы будем терять коллег. Мы вынуждены объявить забастовку.
Накануне с похожими претензиями стачку в Германии объявили сотрудники аэропортов. Пассажиров призвали сдать билеты. По самым скромным подсчетам, поменять свои планы были вынуждены 200 тысяч человек.