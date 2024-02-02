Почти 90 тысяч работников общественного транспорта в Германии объявили забастовку

Германия парализована протестами. Почти 90 тысяч работников общественного транспорта 2 февраля не вышли на смену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приостановлено движение автобусов и метро в 80 городах. Профсоюз ведет переговоры с транспортными компаниями, однако пока они не увенчались успехом. Сотрудники требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Франк Кублер, водитель автобуса (Германия):

Вместо того чтобы сделать один шаг вперед, мы делаем десять назад. Вместо того чтобы привлекать новых людей, мы будем терять коллег. Мы вынуждены объявить забастовку.