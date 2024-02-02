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Почти 90 тысяч работников общественного транспорта в Германии объявили забастовку

02 февраля 2024 19:41
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Германия парализована протестами. Почти 90 тысяч работников общественного транспорта 2 февраля не вышли на смену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 90 тысяч работников общественного транспорта в Германии объявили забастовку-1

Приостановлено движение автобусов и метро в 80 городах. Профсоюз ведет переговоры с транспортными компаниями, однако пока они не увенчались успехом. Сотрудники требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Почти 90 тысяч работников общественного транспорта в Германии объявили забастовку-4

Франк Кублер, водитель автобуса (Германия):
Вместо того чтобы сделать один шаг вперед, мы делаем десять назад. Вместо того чтобы привлекать новых людей, мы будем терять коллег. Мы вынуждены объявить забастовку.

Почти 90 тысяч работников общественного транспорта в Германии объявили забастовку-7

Накануне с похожими претензиями стачку в Германии объявили сотрудники аэропортов. Пассажиров призвали сдать билеты. По самым скромным подсчетам, поменять свои планы были вынуждены 200 тысяч человек.

# Забастовка

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