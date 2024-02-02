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Французский экономист прокомментировал протесты европейских фермеров: им надоело, им нечего терять

02 февраля 2024 19:40
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Европейские фермеры объявили о новой волне протестов и митингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бюрократические проволочки, повышение налогов и цен, невозможность конкурировать с дешевой импортной продукцией – лишь часть внушительного списка претензий, которые предъявляют европейские аграрии к чиновникам.

По всей Европе бастуют фермеры: они осаждают города и блокируют дороги.

Французский экономист прокомментировал протесты европейских фермеров: им надоело, им нечего терять-1

Внимание европейских властей сконцентрировано на проблемах внешней политики, и голоса собственного народа они в упор не слышат. Это и вынуждает представителей различных сфер отстаивать свои права на улицах.

Французский экономист прокомментировал протесты европейских фермеров: им надоело, им нечего терять-4

Филипп Шалмен, экономист (Франция):
Им надоело, им нечего терять. И они пытаются пробиться. Ситуация не так уж отличается от других европейских стран. Мелким фермерам, малым сельскохозпредприятиям и так далее приходится жить с нестабильностью из-за мировых цен.

Еврочиновники кормят обещаниями. Неудивительно, что на фоне пустых заявлений политиков протесты не угасают, а только расширяются.

# Акции протеста

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