Кулеба просит Борреля решить вопрос по закупке снарядов для Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 21 апреля, обратился к главе евродипломатии Жозепу Боррелю за поддержкой в урегулировании вопроса о совместных закупках боеприпасов для Киева, передает РИА Новости.

А накануне в четверг Кулеба назвал неспособность ЕС выполнять свое же решение разочаровывающей проверкой независимости союза. Сегодня по телефону он выразил благодарность за всю оказанную поддержку киевскому режиму со стороны ЕС и попросил как можно скорее рассмотреть вопрос по 2-му траншу совместных закупок боеприпасов на 1 млрд евро.

В марте на брюссельском саммите ЕС было принято совместное решение о выделении средств на поставку снарядоа Украине на сумму 2 млрд евро, включая совместные закупки и производство.

Ранее Российская Федерация отправила ноту в страны-члены НАТО по вопросу о поставках вооружений в Украину.

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