Провоцируете мировую войну. Столтенберга осудили в соцсетях по поводу Украины

Пользователи Twitter раскритиковали генсека НАТО за поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс, пишет РИА Новости.

«Вы провоцируете мировую войну», «Не заботитесь о мире во всем мире», «Разжигаете конфликт», нескончаемый поток критических комментариев пользователи социальной сети оставляют в адрес главы НАТО. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что все государства-члены Альянса поддерживают вступление Киева в блок. Такое сообщение Генсека вызвало удивление у премьер-министра Венгрии – страны, которая находится в составе НАТО. В ответ на такое сообщение Виктор Орбан оставил на своей страничке в соцсети вопрос «Что?».

Заявление Йенса Столтенберга прокомментировал и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что действия НАТО не оставляют сомнений, что решение начать СВО было правильным. Он также отметил, что недопущение вступления Украины в Североатлантический блок остается одной из целей специальной операции.