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Протесты против карантина выливаются в столкновения с полицией. Что происходит с коронавирусом в Европе?

06 ноября 2020 14:10
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Страны Европы одна за другой продолжают вводить строгие ограничительные меры из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 ноября карантин, который продлится не меньше месяца, был объявлен в Великобритании. Местные жители, недовольные таким решением властей, вышли на улицы.

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Протесты против карантина выливаются в столкновения с полицией. Что происходит с коронавирусом в Европе?-1

Протесты вылились в столкновения с полицией. В ход пошли дубинки и слезоточивый газ. Свыше сотни демонстрантов были задержаны.

Протесты против карантина выливаются в столкновения с полицией. Что происходит с коронавирусом в Европе?-4

В словенской столице против митингующих правоохранители применили водометы.

Подобные спецсредства не использовались в стране с 1991 года.

Противники карантина и комендантского часа забрасывали стражей порядка камнями и файерами. Для подавления беспорядков к месту проведения акции были стянуты дополнительные силы, в том числе, конная полиция. Несколько человек пострадали и были госпитализированы. Сообщается о задержанных, однако их число пока не раскрывают.  

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# Коронавирус # Фотофакт

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