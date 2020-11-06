Протесты против карантина выливаются в столкновения с полицией. Что происходит с коронавирусом в Европе?

Страны Европы одна за другой продолжают вводить строгие ограничительные меры из-за вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 ноября карантин, который продлится не меньше месяца, был объявлен в Великобритании. Местные жители, недовольные таким решением властей, вышли на улицы.
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Протесты вылились в столкновения с полицией. В ход пошли дубинки и слезоточивый газ. Свыше сотни демонстрантов были задержаны.
В словенской столице против митингующих правоохранители применили водометы.
Подобные спецсредства не использовались в стране с 1991 года.
Противники карантина и комендантского часа забрасывали стражей порядка камнями и файерами. Для подавления беспорядков к месту проведения акции были стянуты дополнительные силы, в том числе, конная полиция. Несколько человек пострадали и были госпитализированы. Сообщается о задержанных, однако их число пока не раскрывают.
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