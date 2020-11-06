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На выборах в США соперников пока разделяет 0,02% голосов. Кто лидирует – Трамп или Байден?

06 ноября 2020 14:02
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Новости США. В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто станет новым хозяином Белого дома – до сих пор загадка.

На выборах в США соперников пока разделяет 0,02% голосов. Кто лидирует – Трамп или Байден?-1

На данный момент шанс на победу есть как у Дональда Трампа, так и у Джозефа Байдена. Кандидат от демократов перехватил первенство в одном из колеблющихся штатов. После обработки 99 % бюллетеней в Джорджии соперников разделяют всего 917 голосов избирателей, или 0,02 %. Если Байден одержит победу в Джорджии, он наберет 270 голосов выборщиков, которые необходимы для избрания президентом США. Сейчас в его копилке 264 голоса, у Трампа – 214.

На выборах в США соперников пока разделяет 0,02% голосов. Кто лидирует – Трамп или Байден?-4

Накануне, 5 ноября, штаб главы государства подал несколько исков, требуя остановить подсчет голосов, из-за якобы имеющихся нарушений. Некоторые из них суды уже отклонили. Пока комиссии подсчитывают голоса, во многих городах не прекращаются беспорядки. Столкновения сторонников кандидатов фиксируются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Вашингтоне, Миннеаполисе и Чикаго. На Манхэттене ночные акции завершились беспорядками.

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Джозеф Байден # Фотофакт

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