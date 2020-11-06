На выборах в США соперников пока разделяет 0,02% голосов. Кто лидирует – Трамп или Байден?

На данный момент шанс на победу есть как у Дональда Трампа, так и у Джозефа Байдена. Кандидат от демократов перехватил первенство в одном из колеблющихся штатов. После обработки 99 % бюллетеней в Джорджии соперников разделяют всего 917 голосов избирателей, или 0,02 %. Если Байден одержит победу в Джорджии, он наберет 270 голосов выборщиков, которые необходимы для избрания президентом США. Сейчас в его копилке 264 голоса, у Трампа – 214.