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На пожаре под Смоленском погибли 7 человек. СК России возбудил уголовное дело

06 ноября 2020 12:24
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Новости России. Пожар в Ельне под Смоленском унес жизни семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание произошло в одном из частных домов. К тому времени, как пожарные прибыли на место ЧП, все деревянное строение было объято огнем.

На пожаре под Смоленском погибли 7 человек. СК России возбудил уголовное дело-1

Работу специалистов усложняло то, что ближайший источник воды находился на расстоянии километра. Когда пламя было ликвидировано, пожарные обнаружили тела погибших. Среди них оказались пятеро детей и двое взрослых. Еще один человек, получивший травмы, госпитализирован.

По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

# Пожар в доме # Фотофакт

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