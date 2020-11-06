На пожаре под Смоленском погибли 7 человек. СК России возбудил уголовное дело

Новости России. Пожар в Ельне под Смоленском унес жизни семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание произошло в одном из частных домов. К тому времени, как пожарные прибыли на место ЧП, все деревянное строение было объято огнем.