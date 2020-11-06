На пожаре под Смоленском погибли 7 человек. СК России возбудил уголовное дело

Новости России. Пожар в Ельне под Смоленском унес жизни семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание произошло в одном из частных домов. К тому времени, как пожарные прибыли на место ЧП, все деревянное строение было объято огнем.
Работу специалистов усложняло то, что ближайший источник воды находился на расстоянии километра. Когда пламя было ликвидировано, пожарные обнаружили тела погибших. Среди них оказались пятеро детей и двое взрослых. Еще один человек, получивший травмы, госпитализирован.
По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело.