Блэкаут затронул всю страну. Сирия осталась без электричества

Новости Сирии. Сирия осталась без электричества. Блэкаут затронул всю территорию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. Сирия осталась без электричества. Блэкаут затронул всю территорию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, причиной стала авария на линии, однако подробности пока неизвестны. Специалисты уже приступили к устранению неполадок. Стоит отметить, это не первый случай масштабного отключения электричества в стране за последние месяцы.
Подобное уже случалось в августе. Тогда это произошло из-за теракта на газопроводе. В результате на время из строя вышли три электростанции.