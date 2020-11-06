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Блэкаут затронул всю страну. Сирия осталась без электричества

06 ноября 2020 12:21
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Новости Сирии. Сирия осталась без электричества. Блэкаут затронул всю территорию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Блэкаут затронул всю страну. Сирия осталась без электричества-1

По предварительным данным, причиной стала авария на линии, однако подробности пока неизвестны. Специалисты уже приступили к устранению неполадок. Стоит отметить, это не первый случай масштабного отключения электричества в стране за последние месяцы.

Подобное уже случалось в августе. Тогда это произошло из-за теракта на газопроводе. В результате на время из строя вышли три электростанции.

# ЧП # Фотофакт

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