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В Канаде закрываются 15 газет из-за кризиса, вызванного коронавирусом

05 ноября 2020 12:47
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Новости Канады. 15 газет закрываются в Канаде из-за вызванного пандемией кризиса. Об этом заявил президент медиахолдинга Postmedia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде закрываются 15 газет из-за кризиса, вызванного коронавирусом -1

Он отметил, что компания испытала существенное падение доходов от рекламы и теперь работу изданий в Манитобе и Онтарио более невозможно поддерживать финансово.

Все 15 газет выходили еженедельно, 13 из них были бесплатными. Последние печатные издания выйдут 4 мая. В компании пообещали, что попытаются найти способы сохранения своего цифрового присутствия в населенных пунктах, где были закрыты печатные газеты.

# Коронавирус # Эндрю Маклауд # Фотофакт

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