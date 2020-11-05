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Жительница Лондона об общенациональном карантине: не думаю, что оно того стоит

05 ноября 2020 15:34
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Страны ЕС одна за другой вводят строгие ограничения. За общенациональный карантин 4 ноября проголосовал британский парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с полуночи он вступил в силу.

Жительница Лондона об общенациональном карантине: не думаю, что оно того стоит-1

Закрылись бары, рестораны, парикмахерские, кинотеатры и спортивные клубы. При этом образовательные учреждения продолжают работу. Гражданам рекомендовано не покидать дома без острой необходимости.

Жительница Лондона об общенациональном карантине: не думаю, что оно того стоит-4

Алекс Фулхабер, местная жительница (Лондон):
Это, скорее, вредно, чем полезно. Если анализировать ситуацию с точки зрения затрат и выгод, это просто пагубно. Могло бы сработать, но не для экономики. В этом плане все будет очень плохо. Так что я не думаю, что оно того стоит.

Что происходит в Польше, Литве, Италии? Ситуация с коронавирусом в Европе

Жительница Лондона об общенациональном карантине: не думаю, что оно того стоит-7

Чрезвычайное положение объявила Италия. Северные области, в том числе Ломбардию и Пьемонт включили в красную зону. В этих регионах объявлен локдаун – почти такой же, как весной. В стране так быстро растет число инфицированных, что в больницах уже не хватает мест.

Переполнены больницы в Литве. За последние сутки в стране зарегистрировано 639 новых случаев инфицирования. С 7 ноября на территории республики будет введен карантин. Границы закроются. Въехать в страну смогут лишь определенные категории граждан.

Жительница Лондона об общенациональном карантине: не думаю, что оно того стоит-10

Строгие ограничения с субботы, 7 ноября, начнут действовать в Польше и Греции.

# Коронавирус # Фотофакт

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