В Польше не справляются с наплывом пациентов с коронавирусом. Свободные койки ищут по 10-15 часов

Новости Польши. Польские больницы не справляются с наплывом больных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пациентам приходится ожидать очереди в машине скорой по 10-15 часов, пока им ищут свободную койку.