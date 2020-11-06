В Польше не справляются с наплывом пациентов с коронавирусом. Свободные койки ищут по 10-15 часов

Новости Польши. Польские больницы не справляются с наплывом больных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пациентам приходится ожидать очереди в машине скорой по 10-15 часов, пока им ищут свободную койку.
Новости Польши. Польские больницы не справляются с наплывом больных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пациентам приходится ожидать очереди в машине скорой по 10-15 часов, пока им ищут свободную койку.
Временный госпиталь, который власти организовали на главном национальном стадионе Варшавы, должен немного стабилизировать ситуацию. Он рассчитан на 1 200 мест. Также госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких.
Правительство рассматривает возможность открыть полевые больницы и в других городах.
Читайте также:
В Польше рекордное число заболевших, Великобритания уходит на карантин. Как страны реагируют на вторую волну коронавируса
В мире зафиксирован самый высокий недельный прирост заражённых коронавирусом
Пандемия снова вынуждает некоторые страны вернуться к локдауну. Как в мире борются с коронавирусом?