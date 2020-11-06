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В Польше не справляются с наплывом пациентов с коронавирусом. Свободные койки ищут по 10-15 часов

06 ноября 2020 09:28
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Новости Польши. Польские больницы не справляются с наплывом больных COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пациентам приходится ожидать очереди в машине скорой по 10-15 часов, пока им ищут свободную койку.

В Польше не справляются с наплывом пациентов с коронавирусом. Свободные койки ищут по 10-15 часов-1

В Польше не справляются с наплывом пациентов с коронавирусом. Свободные койки ищут по 10-15 часов-3

Временный госпиталь, который власти организовали на главном национальном стадионе Варшавы, должен немного стабилизировать ситуацию. Он рассчитан на 1 200 мест. Также госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких.

В Польше не справляются с наплывом пациентов с коронавирусом. Свободные койки ищут по 10-15 часов-6

Правительство рассматривает возможность открыть полевые больницы и в других городах.

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# Коронавирус # Фотофакт

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