Что случится, если Оган отдаст свои голоса Кылычдароглу – мнение Андрея Савиных

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте обратим внимание на карту Турции в зависимости от того, какие регионы за кого из кандидатов проголосовали.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Откровенно говоря, я абсолютно согласен с тем, что Эрдоган не пророссийский кандидат, он протурецкий кандидат. Более того, он как раз и есть турецкий националист, который постоянно толкал Турцию к новому величию, к возрождению величия Османской империи. Причем реализуя сразу несколько проектов: это и лидер исламского мира, и восстановление Османской империи, и лидер тюркоязычных народов. Причем это явно задача, которая выходила за масштабы ресурсов, которыми Турция всегда обладала. Но то, что он является кандидатом одного Запада против кандидата другого Запада, я не могу согласиться. Потому что в Турции нет дружбы, скажем так, даже с упомянутым Ричардом Муром. Он работал послом, параллельно со мной, когда я работал послом.
Надежда Сасс:
Кылычдароглу даже заявлял, что определенную финансовую помощь получит от Великобритании Турция в случае его победы.
Андрей Савиных:
Там нет какой-либо личностной связи. Там есть всегда совпадение интересов. И понятно, что Британия имеет там очень серьезные рычаги влияния, в том числе и на действующую власть. Но все равно идет раскол. И по большому счету, если Оган отдаст свои голоса Кылычдароглу, во что, скажу честно, я не верю, то тогда получается немного другой расклад. Тогда получается, что Турцию подводят к цветной революции. Впервые объектом такого рода воздействия становится государство НАТО и государство-союзник западного мира. И если там произойдут серьезные потрясения, это будет барометр истерики и испуга стран коллективного Запада. С моей точки зрения, определяется эта степень тем, что они проигрывают вооруженное противостояние с Россией в Украине. И тогда это будет очень серьезным индикатором состояния в целом западного мира. Я все-таки думаю, что этого не произойдет и Эрдоган одержит победу, хотя, конечно, ничего сбрасывать со счетов нельзя.
А если мы посмотрим на эту карту, то это традиционный расклад турецких избирателей. Анатолийское плоскогорье голосует за Эрдогана, прибрежные районы, особенно Измир, который, кстати, сам Эрдоган называл «предательским Измиром», они голосуют за прозападные силы. Но есть еще один момент, который ослабляет позиции прозападных сил. У турков, которых Каринэ [Каринэ Геворгян – политолог – прим. ред.] определила как вполне политически грамотную нацию, есть сомнение, что прозападный курс, курс на контакт с Европейским союзом, который сам сейчас оказался в сложном положении, может принести экономическую стабилизацию. Уверенности в этом у турков нет, а это серьезно ослабляет позиции оппозиции.
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