Что случится, если Оган отдаст свои голоса Кылычдароглу – мнение Андрея Савиных

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.

Надежда Сасс, СТВ:

Давайте обратим внимание на карту Турции в зависимости от того, какие регионы за кого из кандидатов проголосовали.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Откровенно говоря, я абсолютно согласен с тем, что Эрдоган не пророссийский кандидат, он протурецкий кандидат. Более того, он как раз и есть турецкий националист, который постоянно толкал Турцию к новому величию, к возрождению величия Османской империи. Причем реализуя сразу несколько проектов: это и лидер исламского мира, и восстановление Османской империи, и лидер тюркоязычных народов. Причем это явно задача, которая выходила за масштабы ресурсов, которыми Турция всегда обладала. Но то, что он является кандидатом одного Запада против кандидата другого Запада, я не могу согласиться. Потому что в Турции нет дружбы, скажем так, даже с упомянутым Ричардом Муром. Он работал послом, параллельно со мной, когда я работал послом. Надежда Сасс:

Кылычдароглу даже заявлял, что определенную финансовую помощь получит от Великобритании Турция в случае его победы.