Каринэ Геворгян: уверена, что Кылычдароглу будет продолжать внешнюю политику Эрдогана

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.

Надежда Сасс, СТВ:

Исходя из результатов парламентских выборов, давайте предположим, если вдруг в случае победы того же Кылычдароглу создастся скорее всего так называемый «коабитасьон», когда парламент сконцентрирован в руках Эрдогана, большинство в парламенте, насколько президент сможет проводить свои реформы, насколько у него будут развязаны руки для этого?

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Это очень сложный вопрос, но я прошу прощения, мне хотелось бы ответить коллегам. Дело в том, что я не говорила, что Эрдоган является прозападным или пророссийским политиком. Есть силы на Западе, которые поддерживали и поддерживают Кылычдароглу, не надо эту краску доводить до черно-белой. И более того, я считаю, что даже господин Кылычдароглу будет продолжать по внешнему контуру политику Эрдогана, то есть усиливать и повышать суверенитет Турецкой Республики – в этом я абсолютно уверена. Поэтому все остальное, что касается в том числе русофобских заявлений, прозападных заявлений – это бла-бла, как говорится. А вот отвечая на ваш вопрос, я скажу следующее: естественно, у президента возникнут серьезные проблемы, потому что если парламент своим большинством не утвердит состав правительства, а соответственно в состав правительства не будут включены те же оппозиционные, эрдогановские министры и деятели, тогда ему придется распускать парламент и, как я знаю, через три месяца по Конституции проводить выборы. И этого, знаете, Боливар не выдержит, потому что двух выборов Боливар не выдержит. Многие это понимают, поэтому у меня складывает впечатление, что даже если сложится такой сценарий, они начнут, как ни странно, договариваться. Другое дело, что господин Кылычдароглу выпустит, давайте смотреть правде в глаза, совершенно без предъявления обвинения сидящих в тюрьмах кемалистов, кстати, умеренных. Это факт. На это мы просто закрывали глаза, потому что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, но это факт. Тут репрессии происходили, мы это тоже знаем. В том числе в отношении и кемалистов, и гюленовцев. Вот этот внутренний процесс пойдет. И, может быть, как раз это и может чашу весов на какие-то сотые или десятые процента склонить в сторону господина Кылычдароглу, потому что это все-таки важно.