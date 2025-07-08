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Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение после паузы в поставках

08 июля 2025 07:43
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Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение после паузы в поставках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение после паузы в поставках-2

«По указанию президента Трампа, Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине», – говорится в заявлении на сайте ведомства. На прошлой неделе стало известно – сначала из прессы, а затем из официальных источников, – что Вашингтон приостановил отправку оружия Киеву, но потом глава Белого дома открестился от блокировки поставок. Он объяснил это пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана.

# Международная политика

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