Пентагон подтвердил, что направит Украине дополнительное вооружение после паузы в поставках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«По указанию президента Трампа, Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине», – говорится в заявлении на сайте ведомства. На прошлой неделе стало известно – сначала из прессы, а затем из официальных источников, – что Вашингтон приостановил отправку оружия Киеву, но потом глава Белого дома открестился от блокировки поставок. Он объяснил это пересмотром арсеналов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана.