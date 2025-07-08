Штраф в 500 злотых – новые правила пересечения границы со стороны Литвы и Германии с Польшей

За их нарушение грозит штраф в 500 злотых – это более 400 рублей. Это наказание грозит по кодексу о правонарушениях, а в крайних случаях возможно и применение уголовной процедуры за пересечение границы вне установленных мест. На границе с Германией установлено 52 контрольно-пропускных пункта, с Литвой – 13. Прежде всего проверяют автомобили автобусного типа, машины с тонированными стеклами, с большим количеством пассажиров и те транспортные средства, которые пытаются избежать встречи с пограничниками. Проверяются документы, разрешающие пересечение границы, и те, на основании которых иностранцы могут находиться в Польше. Временное восстановление контроля на границах с Германией и Литвой введено на 30 дней. Однако Министерство внутренних дел Польши допускает, что этот срок может быть продлен.