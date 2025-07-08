Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область: развитие козоводства

Глава белорусского государства Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область, посвященную вопросам сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Одна из тем – выращивание в Республике Беларусь племенных коз. В области в 2021 году была начата работа по созданию племенного завод, куда уже завезены зааненские и альпийские козы. Цель – сформировать стада с высоким генетическим потенциалом, чтобы снизить импортную зависимость и развивать экспорт.

Также в планах запуск станции искусственного осеменения.

В стране насчитывается около 48 000 коз, большая часть которых содержится в частных хозяйствах.