В Витебске стартовали мероприятия фестиваля «Славянский базар»

Пролог главного культурного события лета. 8 июля в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», который проходит в 34-й раз, состоятся первые творческие мероприятия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значимость фестиваля невозможно переоценить, в первую очередь, для его участников. Масштабный форум объединяет страны и континенты, становится единой площадкой для музыки и творчества. Площадкой, свободной от стереотипов, конфликтов и даже границ. За время проведения «Славянского базара» Витебск стал стартовой площадкой для многих ныне известных артистов.

Совсем скоро на эстраде вновь зажгутся и новые звезды. Уже сегодня вечером за звание лучших исполнителей поборются дети – это представители 14 стран. В первый конкурсный день участники исполнят саундтрек из популярного мультфильма. А кто каким по счету будет покорять членов жюри и зрителей, определила жеребьевка. Так, откроет оба конкурсных дня представитель Молдовы. Белоруска Амалия Сухан выйдет на сцену 11-й и третьей, соответственно. Участие в таком масштабном международном конкурсе в новинку для некоторых участников. Но сил придает сам фестивальный Витебск.

Амалия Сухан, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025»:

Так как у нас вокальный конкурс, мы делали весь основной упор именно на вокал.