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Александр Лукашенко посещает производственный участок племенного завода по выращиванию коз

08 июля 2025 07:37
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Александр Лукашенко 8 июля посещает Могилевскую область. Глава государства приехал на производственный участок племенного завода по выращиванию коз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посещает производственный участок племенного завода по выращиванию коз-2

Его создание началось в 2021 году на базе местного госплемпредприятия. Тогда в Беларусь были завезены почти 400 животных альпийской и зааненской пород из Австрии – в рамках реализации госпрограммы. Предприятие стало первым в стране специализированным заводом по разведению племенных коз, что позволяет сформировать высокопродуктивные стада, сократить импорт и наладить экспорт племенной продукции. Президент уже успел покритиковать племзавод за нерасторопность.

Надо активнее и разводить, и продавать коз, тем более спрос есть – отметил глава государства.

Подробности – в следующих выпусках.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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