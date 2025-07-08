Александр Лукашенко посещает производственный участок племенного завода по выращиванию коз

Александр Лукашенко 8 июля посещает Могилевскую область. Глава государства приехал на производственный участок племенного завода по выращиванию коз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его создание началось в 2021 году на базе местного госплемпредприятия. Тогда в Беларусь были завезены почти 400 животных альпийской и зааненской пород из Австрии – в рамках реализации госпрограммы. Предприятие стало первым в стране специализированным заводом по разведению племенных коз, что позволяет сформировать высокопродуктивные стада, сократить импорт и наладить экспорт племенной продукции. Президент уже успел покритиковать племзавод за нерасторопность.

Надо активнее и разводить, и продавать коз, тем более спрос есть – отметил глава государства.

Подробности – в следующих выпусках.