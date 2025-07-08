«Кризис пустого гнезда» – почему пожилым людям надо осваивать соцсети, объяснили эксперты
Мир стремительно движется в онлайн. Общение, услуги, информация для поколения 50 плюс – это вызов. Многие легко освоили смартфоны и соцсети. Нашли друзей, хобби, упростили быт. Для других цифровой барьер стал источником изоляции. Как технологии меняют жизнь после 50, помогают ли оставаться включенными в общество или создают новые трудности?
Виктория Протас, кризисный психолог:
До недавнего времени это считалось нормой, что пожилые люди ничем не интересуются. Приезжали их дети, близкие люди и, естественно, помогали. Но сейчас все идет только вперед. Я настоятельно рекомендую своим клиентам 50 плюс, 60 плюс обучаться и узнавать что-то новое. Цифровая система дает возможности общения, развития новых нейронных связей.
Ирина Бивзюк, психолог:
Для людей старше 50 плюс могут возникать какие-то трудности. Это страхи, может быть, что не знает эти компьютерные гаджеты. Главное – не возраст, а настрой. Помнить, что технологии только помогают нашей жизни и развивают нас.
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