Как сохранить здоровье поджелудочной железы? Вот несколько советов от врача-эндокринолог

Инсулин – это гормон, который вырабатывается поджелудочной железой и играет ключевую роль в метаболизме углеводов, жиров и белков. Он служит своеобразным проводником, позволяя клеткам нашего организма эффективно усваивать глюкозу – основной источник энергии. Однако высокий уровень инсулина может стать настоящей проблемой для нашего организма.
Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
Основное его действие – инсулина гормона – это регуляция углеводного обмена и не допустить развития нарушений углеводного обмена, преддиабета, диабета второго типа и, не дай бог, диабета первого типа. То есть первый тип – это уже когда инсулина собственного поджелудочная железа нисколько не вырабатывает. Нам нужно получать его, естественно, в инъекциях извне.
Высокий уровень инсулина может способствовать накоплению жира, особенно в области живота, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также повышенный уровень инсулина может быть связан с изменениями настроения, повышенной тревожностью и даже депрессией.
Елена Подомацкая:
Проверять уровень инсулина необходимо всем лицам с избыточной массой тела, с ожирением, с наличием хронического панкреатита, с наличием установленного диабета второго типа, лицам, получающим инсулин при диабете второго типа, инсулинозависимым и первого типа, при заболеваниях печени, особенно при ожирении печени, при подозрении на опухоли печени необходимо сдавать один раз в полгода, в три месяца, чтобы выявить нарушение углеводного обмена.
Справиться с повышенным уровнем инсулина поможет соблюдение сбалансированной диеты, богатой клетчаткой, нежирными белками, овощами и цельнозерновыми продуктами. Сокращение потребления переработанных углеводов и сахара поможет снизить уровень глюкозы в крови и, следовательно, потребность в инсулине.
Елена Подомацкая:
Повышенный уровень инсулина говорит, прежде всего, может быть, это ожирение, избыточная масса тела, преддиабет и диабет второго типа. Так как сегодня этой патологии очень много, люди не жалуются на учащенное мочеиспускание, сухость, жажду во рту, а приходят и определяют глюкозу, она повышенная, и, соответственно, очень высокий уровень инсулина. И если это все своевременно не определяется, значит, у них развивается вплоть до диабета первого типа.
Физическая активность также играет важную роль в профилактике. Регулярные упражнения способствуют повышению чувствительности клеток к инсулину и помогают поддерживать здоровый вес. Для этого достаточно включить в свой распорядок дня умеренные нагрузки, такие как прогулки, йога или плавание.
Елена Подомацкая:
При своевременном выявлении, то есть при определении в анализах крови высокого уровня инсулина, при повышении уровня глюкозы натощак (даже 6,1–6,2–6,5) необходимо обратиться к врачу-эндокринологу, чтобы на 3 месяца получить адекватную терапию, то есть снизить уровень инсулина и заставить его работать, и не допустить развитие диабета любого типа.
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