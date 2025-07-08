Как сохранить здоровье поджелудочной железы? Вот несколько советов от врача-эндокринолог

Инсулин – это гормон, который вырабатывается поджелудочной железой и играет ключевую роль в метаболизме углеводов, жиров и белков. Он служит своеобразным проводником, позволяя клеткам нашего организма эффективно усваивать глюкозу – основной источник энергии. Однако высокий уровень инсулина может стать настоящей проблемой для нашего организма.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Основное его действие – инсулина гормона – это регуляция углеводного обмена и не допустить развития нарушений углеводного обмена, преддиабета, диабета второго типа и, не дай бог, диабета первого типа. То есть первый тип – это уже когда инсулина собственного поджелудочная железа нисколько не вырабатывает. Нам нужно получать его, естественно, в инъекциях извне.

Высокий уровень инсулина может способствовать накоплению жира, особенно в области живота, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также повышенный уровень инсулина может быть связан с изменениями настроения, повышенной тревожностью и даже депрессией.

Елена Подомацкая:

Проверять уровень инсулина необходимо всем лицам с избыточной массой тела, с ожирением, с наличием хронического панкреатита, с наличием установленного диабета второго типа, лицам, получающим инсулин при диабете второго типа, инсулинозависимым и первого типа, при заболеваниях печени, особенно при ожирении печени, при подозрении на опухоли печени необходимо сдавать один раз в полгода, в три месяца, чтобы выявить нарушение углеводного обмена.