Евросоюзу нет дела до Приднестровья? Мнение политолога Вальдемара Гердта

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.
Надежда Сасс, ведущая:
У нас есть возможность пообщаться с депутатом бундестага 19-го созыва Вальдемаром Гердтом. Создается впечатление, что Европейскому союзу вообще нет дела до нагнетания ситуации вокруг Приднестровья и Молдовы в целом, хотя эта страна – сосед Европейского союза, да еще и во главе с любимицей европейского либерального истеблишмента госпожой Санду. Как говорили римляне, тем, что они молчат, они кричат?
Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):
Этот назревающий конфликт надо рассматривать в общем геополитическом контексте. Это не имеет какого-то локального значения. Так же точно, как не имеет никакого локального значения конфликт в Украине. Геополитикам большого масштаба, нашему заокеанскому обкому чем больше будет создано прецедентов вокруг России, тем сильнее будут растянуты ее силы, вектор влияния и прочие моменты. Санду, посмотрите на ее биографию, понятно, где она воспитывалась, кто ее вырастил и чью политику она несет. Эти уже опостылевшие слова «мы защищаем наши ценности» я не могу понять. О каких ценностях они говорят? Ценность – открыть третий туалет в школе и провоцировать детей признать себя непонятным полом? И теперь навязывать всему миру это? Ради этого создавать все конфликты?
Хваленая демократия, ради которой якобы велись все эти войны, провалилась полностью в Америке. Понятно, подтасовка. У нас, в Германии, это тоже фарс.
Через политическую систему идет политический партийный диктат.
Нам не от чего защищать и нечему учить весь мир. И пора бы прекратить этим вскормышам соросовским этим заниматься. Потому что везде, где они есть, создается конфликт. Конфликт назревает в Армении с Азербайджаном. Там тоже понятно, где обучался президент. Конфликт назревает здесь, и понятно, кто воспитал ее. И не зря венгры своего земляка выгнали со своей территории и не дают ему там корни свои пускать. Но он по всему миру творит зло.
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Надежда Сасс:
Согласна с вами, дело Сороса живет, несмотря на его достаточно преклонный возраст. А как следует оценивать роль госпожи Санду в нынешнем геополитическом противостоянии? Есть мнение, что ее задача – тем или иным образом привести Молдову в состав Румынии и тем самым расширить НАТО явочным порядком. Каково ваше мнение?
Вальдемар Гердт:
Это задача максимум. Задача минимум – создать конфликт в этом регионе, социальную напряженность: теперь людям нечем отапливать, нечем себя кормить и в этом во всем виновата Россия, хотя непонятно, кто же все-таки отказался от поставок. Это перевернутое пропагандистское зеркало очень успешно действует через таких ставленников, как она. Конечно, в итоге, если бы этот план мог быть осуществлен, что страна вошла в НАТО, но такого не будет никогда. Именно поэтому этот конфликт идет, именно это было бы следующим наверняка, если бы сейчас не было этого жесткого противостояния. Но мультиглобалисты, наверное, перегнули палку, когда надо было все-таки пойти на уступки российского президента. По крайней мере, надо было начинать с ним беседовать, торговаться, как это в политике есть (политика – это ведь искусство компромиссов), а они в своей аррогантности решили просто отмести его требования, убрать со стола. И это привело к тому, что сейчас произошло.
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