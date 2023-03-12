Евросоюзу нет дела до Приднестровья? Мнение политолога Вальдемара Гердта

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.

Надежда Сасс, ведущая: У нас есть возможность пообщаться с депутатом бундестага 19-го созыва Вальдемаром Гердтом. Создается впечатление, что Европейскому союзу вообще нет дела до нагнетания ситуации вокруг Приднестровья и Молдовы в целом, хотя эта страна – сосед Европейского союза, да еще и во главе с любимицей европейского либерального истеблишмента госпожой Санду. Как говорили римляне, тем, что они молчат, они кричат?

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):

Этот назревающий конфликт надо рассматривать в общем геополитическом контексте. Это не имеет какого-то локального значения. Так же точно, как не имеет никакого локального значения конфликт в Украине. Геополитикам большого масштаба, нашему заокеанскому обкому чем больше будет создано прецедентов вокруг России, тем сильнее будут растянуты ее силы, вектор влияния и прочие моменты. Санду, посмотрите на ее биографию, понятно, где она воспитывалась, кто ее вырастил и чью политику она несет. Эти уже опостылевшие слова «мы защищаем наши ценности» я не могу понять. О каких ценностях они говорят? Ценность – открыть третий туалет в школе и провоцировать детей признать себя непонятным полом? И теперь навязывать всему миру это? Ради этого создавать все конфликты?

Хваленая демократия, ради которой якобы велись все эти войны, провалилась полностью в Америке. Понятно, подтасовка. У нас, в Германии, это тоже фарс.

Через политическую систему идет политический партийный диктат.

Нам не от чего защищать и нечему учить весь мир. И пора бы прекратить этим вскормышам соросовским этим заниматься. Потому что везде, где они есть, создается конфликт. Конфликт назревает в Армении с Азербайджаном. Там тоже понятно, где обучался президент. Конфликт назревает здесь, и понятно, кто воспитал ее. И не зря венгры своего земляка выгнали со своей территории и не дают ему там корни свои пускать. Но он по всему миру творит зло.

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Надежда Сасс:

Согласна с вами, дело Сороса живет, несмотря на его достаточно преклонный возраст. А как следует оценивать роль госпожи Санду в нынешнем геополитическом противостоянии? Есть мнение, что ее задача – тем или иным образом привести Молдову в состав Румынии и тем самым расширить НАТО явочным порядком. Каково ваше мнение?