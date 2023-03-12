«Будет большое сопротивление в рамках Приднестровья». Возможно ли это? Мнение аналитика

Никола Миркович, политический аналитик:

Спасибо, что пригласили.

Надежда Сасс:

С военной точки зрения мы понимаем, из чего исходит Киев и его западные союзники, пытаясь усилить напряженность в Приднестровье. Таким образом они отвлекают внимание России от Украины. Однако считаете ли вы, что есть на Западе понимание того, что нападение Украины на отколовшийся регион не пройдет легко, что местное население будет яростно сопротивляться? Украина, которая сейчас так тешится образом жертвы, будет восприниматься как агрессор.

Никола Миркович:

Я думаю, что на Западе есть такое понимание. Если бы его не было, Киев бы уже отправил свои войска. И опять же, на Западе есть те, кто придерживается жесткой линии, то есть полноценной войны против России, которые бы не остановились ни перед чем. Распространением, скажем, войны в другие страны. Такие, как Приднестровье, Молдова и Румыния, будут задействованы. Это будет позиция тех, кто придерживается жесткой линии. Но, опять же, многие хотели бы, с другой стороны, свести войну исключительно к украинским границам. И своего рода противостояние между западными политиками в рамках Евросоюза, Соединенных Штатов, есть дебаты. И опять же, есть на Западе, в НАТО те, кто придерживается жесткой линии, которые хотят распространить войну на Приднестровье, но, опять же, с другой стороны, многие понимают, что если это произойдет, то война расширится. Как вы сказали, это не будет так легко для украинской армии. Будет большое сопротивление в рамках Приднестровья. Там одни из крупнейших в Европе запасов боеприпасов. Таким образом, интерес Киева в том, чтобы распространить войну. Потому что пока для них все не очень хорошо складывается в военном плане. Поэтому Зеленский заинтересован в том, чтобы расширить географический ареал войны. Без помощи Запада украинская война уже была бы закончена. Так что есть такое искушение, но Запад знает, что если эта красная линия будет пересечена, то ситуация для Европы будет еще более опасной и риск будет намного выше того, что война распространится.