«Пойдёт на пользу нашей космической отрасли». Путин о кооперации с Беларусью

Беларусь и Россия сближают экономики. Ряд принципиальных договоренностей 12 апреля достигнут между главами двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из важнейших решений – поддержка наших НПЗ и участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный, который сегодня посетили Александр Лукашенко и Владимир Путин.

К строительству второй очереди Восточного в скором времени присоединятся белорусы. По крайней мере, соответствующее решение уже приняли в Госдуме. Два года и политическая воля понадобились, чтобы продавить бюрократические препоны. Еще позже с этого космодрома отправится сначала спутник дистанционного зондирования земли, а после и белорусский космонавт.

Это не просто планы, а начатый процесс – отбор кандидатов и кандидаток стартовал. Сегодня ускорение госкорпорации «Роскосмос» придал Владимир Путин. Как стало известно позже, российская сторона возьмет на себя все расходы по подготовке нашего космонавта. И полет может состояться уже в следующем году.