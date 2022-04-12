«Пойдёт на пользу нашей космической отрасли». Путин о кооперации с Беларусью

Беларусь и Россия сближают экономики. Ряд принципиальных договоренностей 12 апреля достигнут между главами двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из важнейших решений – поддержка наших НПЗ и участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный, который сегодня посетили Александр Лукашенко и Владимир Путин.
К строительству второй очереди Восточного в скором времени присоединятся белорусы. По крайней мере, соответствующее решение уже приняли в Госдуме. Два года и политическая воля понадобились, чтобы продавить бюрократические препоны. Еще позже с этого космодрома отправится сначала спутник дистанционного зондирования земли, а после и белорусский космонавт.
Это не просто планы, а начатый процесс – отбор кандидатов и кандидаток стартовал. Сегодня ускорение госкорпорации «Роскосмос» придал Владимир Путин. Как стало известно позже, российская сторона возьмет на себя все расходы по подготовке нашего космонавта. И полет может состояться уже в следующем году.
Владимир Путин, президент России:
Очень приятно отметить, что сегодня все продолжается. Только в других условиях. Но мы продолжаем кооперацию. Не случайно здесь сегодня президент Беларуси вместе со мной. Мы давно говорили о том, где и как можно было бы применить наши общие возможности, общие компетенции, объединить их. Начиная от самых простых вещей, я имею в виду строительные работы, и заканчивая созданием космических аппаратов. Мы все используем. Уверен, пойдет на пользу нашей космической отрасли.
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