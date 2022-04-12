Только 30% наверху. Вот какая особенность у космодрома Восточный

Беларусь и Россия сближают экономики. Ряд принципиальных договоренностей 12 апреля достигнут между главами двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из важнейших решений – поддержка наших НПЗ и участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный, который сегодня посетили Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Всю огромную площадь космодрома Восточный главы государств осмотрели сначала с воздуха, а после и с земли. Так сказать, чтобы в полной мере оценить масштаб. Развитие космодрома еще даже не достигло экватора. Планы совершенствования разработаны до 2035 года. Помимо первой стартовой площадки, с которой уже успешно осуществлены десятки пусков, появится и подходящая для запусков пилотируемых кораблей, но прежде эта, с которой ракеты смогут уносить сверхтяжелые грузы.