Прямой эфир

Только 30% наверху. Вот какая особенность у космодрома Восточный

12 апреля 2022 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Россия сближают экономики. Ряд принципиальных договоренностей 12 апреля достигнут между главами двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из важнейших решений – поддержка наших НПЗ и участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный, который сегодня посетили Александр Лукашенко и Владимир Путин.  

Всю огромную площадь космодрома Восточный главы государств осмотрели сначала с воздуха, а после и с земли. Так сказать, чтобы в полной мере оценить масштаб. Развитие космодрома еще даже не достигло экватора. Планы совершенствования разработаны до 2035 года. Помимо первой стартовой площадки, с которой уже успешно осуществлены десятки пусков, появится и подходящая для запусков пилотируемых кораблей, но прежде эта, с которой ракеты смогут уносить сверхтяжелые грузы.  

Только 30% наверху. Вот какая особенность у космодрома Восточный-1

Особенность этого объекта, что 70 % – это подземные сооружения. 30 % только наверху. Остальное все под землей.  

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
Извините. Ты имеешь в виду, что 170 объектов, это вот ангары, да?  

– Да. Все вот на 100 гектаров, 170 объектов.  
– Без того «Союза»?  
– Без. Это только здесь.  

Читайте также:  

«Не будет и достаточного продовольствия». Путин об угрозах эмбарго на поставки удобрений  

«Президент абсолютно посвящён». Что удивило Лукашенко на встрече с Путиным?  

«В этом был большой смысл». Лукашенко и Путин высказались о словосочетании младшие братья  

# Космос # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Президент абсолютно посвящён». Что удивило Лукашенко на встрече с Путиным?
12 апреля 2022 18:20

«Президент абсолютно посвящён». Что удивило Лукашенко на встрече с Путиным?

«Неужели они не знают, что с людьми там происходило?» Узница Освенцима с болью восприняла новость о БЧБ-полотне в Германии
12 апреля 2022 18:11

«Неужели они не знают, что с людьми там происходило?» Узница Освенцима с болью восприняла новость о БЧБ-полотне в Германии

«Чётко знать свой алгоритм действий». Что делать, если вам позвонил мошенник и пытается выманить деньги?
12 апреля 2022 17:57

«Чётко знать свой алгоритм действий». Что делать, если вам позвонил мошенник и пытается выманить деньги?