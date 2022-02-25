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Погибли 137 украинских военных, идут ожесточённые бои. Что известно к утру 25 февраля?

25 февраля 2022 04:38
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Новости Украины. Мы продолжаем следить за ситуацией в Украине. 24 февраля народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим Владимир Путин объявил о проведении спецоперации, которая продолжается и сейчас.

Президент Украины Зеленский объявил всеообщую мобилизацию.

Погибли 137 украинских военных, идут ожесточённые бои. Что известно к утру 25 февраля?-1

Противоречивая информация поступает с линии соприкосновения. Известно, что ожесточенные бои продолжаются на территории Луганской и Донецкой областей. Слышны взрывы и в других регионах. Во многих городах, в том числе в Киеве людей просят пройти в укрытия. Объявлена воздушная тревога.

Погибли 137 украинских военных, идут ожесточённые бои. Что известно к утру 25 февраля?-4

Официально объявлено о гибели 137 украинских военных. Киев просит мировое сообщество о мощной поддержке. Сегодня, 25 февраля, страны-члены НАТО договорились провести саммит по кризису на Украине и военной операции России в Донбассе. К срочной встрече всех лидеров альянса призвал премьер Великобритании. Она пройдет в виртуальном формате и будет закрытой для прессы.

Погибли 137 украинских военных, идут ожесточённые бои. Что известно к утру 25 февраля?-7

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# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Фотофакт

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