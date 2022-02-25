Погибли 137 украинских военных, идут ожесточённые бои. Что известно к утру 25 февраля?

Новости Украины. Мы продолжаем следить за ситуацией в Украине. 24 февраля народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим Владимир Путин объявил о проведении спецоперации, которая продолжается и сейчас. Президент Украины Зеленский объявил всеообщую мобилизацию.

Противоречивая информация поступает с линии соприкосновения. Известно, что ожесточенные бои продолжаются на территории Луганской и Донецкой областей. Слышны взрывы и в других регионах. Во многих городах, в том числе в Киеве людей просят пройти в укрытия. Объявлена воздушная тревога.