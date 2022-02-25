В Киеве ввели режим ЧП, воздушное пространство закрыто. Людей призывают прятаться в бобмоубежища

Новости Украины. Мы продолжаем следить за ситуацией в Украине. 24 февраля народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим Владимир Путин объявил о проведении спецоперации, которая продолжается и сейчас.

Как заявил официальный представитель Минобороны России, в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе аэродромы военно-воздушных сил, командные пункты, станции зенитных ракетных комплексов. Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата. На фоне этого в Киеве ввели режим ЧП. Закрыто воздушное пространство. А местные власти призывают людей отправляться в бомбоубежища или метрополитен, вход в который сделали бесплатным.