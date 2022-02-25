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В Киеве ввели режим ЧП, воздушное пространство закрыто. Людей призывают прятаться в бобмоубежища

25 февраля 2022 04:31
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Новости Украины. Мы продолжаем следить за ситуацией в Украине. 24 февраля народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим Владимир Путин объявил о проведении спецоперации, которая продолжается и сейчас.

В Киеве ввели режим ЧП, воздушное пространство закрыто. Людей призывают прятаться в бобмоубежища-1

Как заявил официальный представитель Минобороны России, в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе аэродромы военно-воздушных сил, командные пункты, станции зенитных ракетных комплексов. Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата. На фоне этого в Киеве ввели режим ЧП. Закрыто воздушное пространство. А местные власти призывают людей отправляться в бомбоубежища или метрополитен, вход в который сделали бесплатным.

В Киеве ввели режим ЧП, воздушное пространство закрыто. Людей призывают прятаться в бобмоубежища-4

В это время в Донецке продолжают заявлять о многочисленных обстрелах со стороны украинских военных. Однако ситуация в некоторых районах стабилизировалась, в связи с чем эвакуация жителей ДНР в Россию была приостановлена.

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# Международная политика # Владимир Путин # Фотофакт

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