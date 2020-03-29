Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

Новости мира. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы в этом убедились.
Новости мира. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы в этом убедились.
Яна Шипко, корреспондент:
Еще ни один мой сюжет не был настолько интерактивным и настолько интернациональным. Мои земляки, коллеги и друзья из разных уголков Земли специально для СТВ присылали видео, чтобы рассказать, как в разных странах борются с коронавирусом, ну и стараются не унывать на карантине.
Ян Эйрик Йонсен:
Очень приятно видеть, как люди помогают друг другу в трудной ситуации.
Многие музыканты играют свои концерты по интернету, и люди, которые слушают, могут добровольно поддерживать артиста. У нас также были спонтанные концерты на верандах, как мы все видели из Италии.
Согласны: закаленные викинги впечатляют даже больше темпераментных итальянцев.
Аплодисменты – в поддержку медиков. Народный флешмоб в Турции. Такую акцию подхватили во многих странах.
Али Артмаз, журналист (Турция):
Мы решили, что должны поддерживать и мотивировать медработников. И это можно сделать, если аплодировать одновременно всем вместе в девять часов вечера. Эта компания получила большой отклик.
Маха Эссалих, журналист (Марокко):
В Марокко закрыты кафе, бары, тренажерные залы, хаммамы (наши традиционные бани) – все места, где люди могут собираться массово, чтобы остановить распространение вируса. Мы поддерживаем девиз «Будь дома – будь в безопасности!»
Михаил Смольский:
Адмысловыя карэспандэнты нашай дыяспары прадэманструюць, як выглядае сэрца аўстрыйскай сталіцы падчас эпідэміі COVID-19. Гадзіна пік. Людзей няма. А ўявіце сабе такім Уручча ў гадзіну пік.
Чумная колонна – одна из красивейших барочных достопримечательностей Вены. Памятник возвели после эпидемии XVII века, которая выкосила треть населения города. Повторения настолько плачевного сценария австрийцы не опасаются, но сейчас в центре непривычно пустынно. Впрочем, в магазинах все в ассортименте – паника первых дней улеглась.
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