Прямой эфир

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

29 марта 2020 21:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы в этом убедились.

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?-1

Яна Шипко, корреспондент:
Еще ни один мой сюжет не был настолько интерактивным и настолько интернациональным. Мои земляки, коллеги и друзья из разных уголков Земли специально для СТВ присылали видео, чтобы рассказать, как в разных странах борются с коронавирусом, ну и стараются не унывать на карантине.

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?-3

Ян Эйрик Йонсен:
Очень приятно видеть, как люди помогают друг другу в трудной ситуации.

Многие музыканты играют свои концерты по интернету, и люди, которые слушают, могут добровольно поддерживать артиста. У нас также были спонтанные концерты на верандах, как мы все видели из Италии.

Согласны: закаленные викинги впечатляют даже больше темпераментных итальянцев.

Аплодисменты – в поддержку медиков. Народный флешмоб в Турции. Такую акцию подхватили во многих странах.

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?-5
Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?-6

Али Артмаз, журналист (Турция):
Мы решили, что должны поддерживать и мотивировать медработников. И это можно сделать, если аплодировать одновременно всем вместе в девять часов вечера. Эта компания получила большой отклик.

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?-8
Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?-9

Маха Эссалих, журналист (Марокко):
В Марокко закрыты кафе, бары, тренажерные залы, хаммамы (наши традиционные бани) – все места, где люди могут собираться массово, чтобы остановить распространение вируса. Мы поддерживаем девиз «Будь дома – будь в безопасности!»

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?-11

Михаил Смольский:
Адмысловыя карэспандэнты нашай дыяспары прадэманструюць, як выглядае сэрца аўстрыйскай сталіцы падчас эпідэміі COVID-19. Гадзіна пік. Людзей няма. А ўявіце сабе такім Уручча ў гадзіну пік.

Чумная колонна – одна из красивейших барочных достопримечательностей Вены. Памятник возвели после эпидемии XVII века, которая выкосила треть населения города. Повторения настолько плачевного сценария австрийцы не опасаются, но сейчас в центре непривычно пустынно. Впрочем, в магазинах все в ассортименте – паника первых дней улеглась.

Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?-13
Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?-14
Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?-15

Читайте также:

Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля

Житель Германии: «Я сам перевозил пациентов с коронавирусом. Я не боюсь»

«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?

Что изменилось в телеиндустрии во время карантина? Рассказывает белоруска, которая живет в Австрии

«Жонглирование, эквилибристика и разговоры». Как развлекают себя туристы, застрявшие в хостеле Перу во время карантина

Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»

«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии

# Коронавирус # Яна Шипко

Другие новости рубрики

Все новости
Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля
29 марта 2020 21:22

Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля

Житель Германии: «Я сам перевозил пациентов с коронавирусом. Я не боюсь»
29 марта 2020 21:13

Житель Германии: «Я сам перевозил пациентов с коронавирусом. Я не боюсь»

Что изменилось в телеиндустрии во время карантина? Рассказывает белоруска, которая живет в Австрии
29 марта 2020 21:08

Что изменилось в телеиндустрии во время карантина? Рассказывает белоруска, которая живет в Австрии