Поддержка во время пандемии. Как жители планеты сплотились в борьбе с коронавирусом?

Новости мира. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы в этом убедились.

Яна Шипко, корреспондент: Еще ни один мой сюжет не был настолько интерактивным и настолько интернациональным. Мои земляки, коллеги и друзья из разных уголков Земли специально для СТВ присылали видео, чтобы рассказать, как в разных странах борются с коронавирусом, ну и стараются не унывать на карантине.

Ян Эйрик Йонсен:

Очень приятно видеть, как люди помогают друг другу в трудной ситуации.

Многие музыканты играют свои концерты по интернету, и люди, которые слушают, могут добровольно поддерживать артиста. У нас также были спонтанные концерты на верандах, как мы все видели из Италии.

Согласны: закаленные викинги впечатляют даже больше темпераментных итальянцев.

Аплодисменты – в поддержку медиков. Народный флешмоб в Турции. Такую акцию подхватили во многих странах.