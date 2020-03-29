«Жонглирование, эквилибристика и разговоры». Как развлекают себя туристы, застрявшие в хостеле Перу во время карантина

Новости Перу. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Постояльцы хостела в Перу рассказали, чем занимаются на карантине.
Новости Перу. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Постояльцы хостела в Перу рассказали, чем занимаются на карантине.
Сантьяго Лютера:
Карантин в Уанчако, Перу. 27 туристов застряли в этом хостеле. На улицах никого. Жонглирование, эквилибристика и разговоры. Пытаемся найти себе занятие. По крайней мере, у нас есть море и такие закаты!
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