Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля

Новости США. Здоровый оптимизм США сейчас не помешает. Штаты вышли на первое место по количеству заболевших, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Егор Климович:

Нам же в свою очередь остается только поддержать свой иммунитет, чтобы встретить этот недуг во всеоружии. Меньше читайте плохие новости и хорошего настроения! Привет, родная Беларусь!

Показатель – результат большого количества тестов. Пройти экспресс-тестирование там можно даже не выходя из авто.