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Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля

29 марта 2020 21:22
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Новости США. Здоровый оптимизм США сейчас не помешает. Штаты вышли на первое место по количеству заболевших, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля-1

Егор Климович:
Нам же в свою очередь остается только поддержать свой иммунитет, чтобы встретить этот недуг во всеоружии. Меньше читайте плохие новости и хорошего настроения! Привет, родная Беларусь!

Показатель – результат большого количества тестов. Пройти экспресс-тестирование там можно даже не выходя из авто.

Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля-4

Пройти экспресс-тестирование на коронавирус в США можно не выходя из своего автомобиля-6

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# Коронавирус # Яна Шипко # Егор Климович # Фотофакт

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