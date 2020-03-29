Что изменилось в телеиндустрии во время карантина? Рассказывает белоруска, которая живет в Австрии

Новости Австрии. Неожиданный бонус для тех, кто теперь больше смотрит ТВ дома – увидеть телезакулисье и ведущих почти без грима, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Яна Додина (Австрия):

Когда берут интервью, микрофоны обязательно все в пластике. Гримеры почти не красят ведущих. Часто на шоу теперь можно увидеть в кадре операторов, потому что одно из главных условий нераспространения коронавируса – это соблюдение дистанции между людьми.