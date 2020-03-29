Прямой эфир

Что изменилось в телеиндустрии во время карантина? Рассказывает белоруска, которая живет в Австрии

29 марта 2020 21:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австрии. Неожиданный бонус для тех, кто теперь больше смотрит ТВ дома – увидеть телезакулисье и ведущих почти без грима, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что изменилось в телеиндустрии во время карантина? Рассказывает белоруска, которая живет в Австрии-1

Яна Додина (Австрия):
Когда берут интервью, микрофоны обязательно все в пластике. Гримеры почти не красят ведущих. Часто на шоу теперь можно увидеть в кадре операторов, потому что одно из главных условий нераспространения коронавируса – это соблюдение дистанции между людьми.

Что изменилось в телеиндустрии во время карантина? Рассказывает белоруска, которая живет в Австрии-4

Что изменилось в телеиндустрии во время карантина? Рассказывает белоруска, которая живет в Австрии-6

Читайте также:

Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»

«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?

«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии

# Коронавирус # Яна Шипко # Яна Додина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?
29 марта 2020 20:57

«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?

Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»
29 марта 2020 20:55

Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»

«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии
29 марта 2020 20:53

«Нам запрещено выходить из дома без действительно уважительной причины». Как выглядит Франция во время пандемии