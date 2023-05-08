Дзермант: «Мы не можем позволить себе пафосных речей о прошлом, сейчас нужно думать, как защитить страну»

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Уже совсем скоро День Победы – наш священный праздник. Но настроение не совсем праздничное, потому что вместо расслабленного веселья, с которым мы очень часто встречали его, на ум приходят тревожные мысли. Спустя 78 лет после победы над нацизмом он вновь возродился. И не где-то далеко, а в нашем собственном доме, в нашей Украине, и теперь с ним вновь ведется тяжелая и кровопролитная война.

Можно, конечно, посыпать себе голову пеплом от того, как мы это допустили, как позволили братьям растратить иммунитет от страшного идеологического вируса, но все это пустое, сейчас важно понять, что делать и как его победить в гораздо более худших условиях, ведь мы по сути сражаемся с такими же как мы, только с перепрошитым сознанием. Уверен, те же самые мысли беспокоят и нашего Президента, который в очередной раз собрал совещание по вопросам безопасности и охране границ. Понятно, что не все сейчас можно публично озвучивать, но председатель КГБ Иван Тертель в общих чертах рассказал о той обстановке, которая складывается вокруг нашей страны. Тертель: КГБ прогнозирует значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны. Подробнее.

Алексей Дзермант:

Что мы должны понимать в этой ситуации? От нас не отстанут, будут пытаться атаковать изнутри наше общество, запугать его террористическими методами. Причем постараются ударить с как можно более сильным психологическим и символическим эффектом. На примере атаки беспилотником московского Кремля мы можем представить, какие акции возможны. Кроме того, тихая, зачастую незаметная работа спецслужб дает возможность понять замыслы и вероятные ходы противника. Но кроме этого, очень важно, чтобы наше общество понимало, в какой ситуации и обстановке мы находимся. Мир очень хрупок, от каждого из нас, а не только от главы государства или силовых структур зависит, как долго мы будем сохранять этот мир у себя в стране. Еще раз нужно четко осознать: только наша общая солидарность, бдительность, самое пристальное внимание к любым подозрительным лицам, действиям, готовность быстро реагировать на любую опасную ситуацию могут принести результат в виде безопасности и спокойствия для всех нас. Тертель: не все белорусы осознают опасность, но мы покажем на реальных примерах. Читать здесь.

Алексей Дзермант:

Внимательно смотрите на тех, кто высказывает антигосударственные идеи, поддерживает киевский режим, привержен националистической идеологии. От них сейчас исходит реальная потенциальная опасность. Из их числа могут вербовать террористов, угрожающих вашей жизни и здоровью. К сожалению, в канун Дня Победы приходится говорить именно об этом. Видимо, пришло время доказать, что мы достойные наследники поколения победителей не только в генетическом плане, но и в плане духовном. За что сейчас идет битва? Прежде всего, за наш собственный дом – прекрасную нашу Родину Беларусь – и за нашу общенародную семью, всех тех, кто живет в ней. Битва идет за наше большое Отечество от Бреста до Владивостока, за нашу цивилизацию. Битва идет за будущее человечества, как и тогда, восемь десятилетий назад. Просто представим, если новый нацизм победит. Победит не Украина, а стоящие за ней западные элиты, которые хотят возродить нацистский проект переустройства мира на новой основе. Украина для них – полигон и площадка для разрушения нашей славянской цивилизации изнутри, поэтому они подкидывают в топку войны все больше оружия и денег.