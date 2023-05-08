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Дзермант: «Мы не можем позволить себе пафосных речей о прошлом, сейчас нужно думать, как защитить страну»

08 мая 2023 17:13
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Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дзермант: «Мы не можем позволить себе пафосных речей о прошлом, сейчас нужно думать, как защитить страну»-1

Алексей Дзермант, политолог:  
Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Уже совсем скоро День Победы – наш священный праздник. Но настроение не совсем праздничное, потому что вместо расслабленного веселья, с которым мы очень часто встречали его, на ум приходят тревожные мысли. Спустя 78 лет после победы над нацизмом он вновь возродился. И не где-то далеко, а в нашем собственном доме, в нашей Украине, и теперь с ним вновь ведется тяжелая и кровопролитная война.  

Дзермант: «Мы не можем позволить себе пафосных речей о прошлом, сейчас нужно думать, как защитить страну»-4

Можно, конечно, посыпать себе голову пеплом от того, как мы это допустили, как позволили братьям растратить иммунитет от страшного идеологического вируса, но все это пустое, сейчас важно понять, что делать и как его победить в гораздо более худших условиях, ведь мы по сути сражаемся с такими же как мы, только с перепрошитым сознанием. Уверен, те же самые мысли беспокоят и нашего Президента, который в очередной раз собрал совещание по вопросам безопасности и охране границ. Понятно, что не все сейчас можно публично озвучивать, но председатель КГБ Иван Тертель в общих чертах рассказал о той обстановке, которая складывается вокруг нашей страны. 

Тертель: КГБ прогнозирует значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны. Подробнее

Дзермант: «Мы не можем позволить себе пафосных речей о прошлом, сейчас нужно думать, как защитить страну»-7

Алексей Дзермант:  
Что мы должны понимать в этой ситуации? От нас не отстанут, будут пытаться атаковать изнутри наше общество, запугать его террористическими методами. Причем постараются ударить с как можно более сильным психологическим и символическим эффектом. На примере атаки беспилотником московского Кремля мы можем представить, какие акции возможны. Кроме того, тихая, зачастую незаметная работа спецслужб дает возможность понять замыслы и вероятные ходы противника.  

Но кроме этого, очень важно, чтобы наше общество понимало, в какой ситуации и обстановке мы находимся. Мир очень хрупок, от каждого из нас, а не только от главы государства или силовых структур зависит, как долго мы будем сохранять этот мир у себя в стране. Еще раз нужно четко осознать: только наша общая солидарность, бдительность, самое пристальное внимание к любым подозрительным лицам, действиям, готовность быстро реагировать на любую опасную ситуацию могут принести результат в виде безопасности и спокойствия для всех нас.  

Тертель: не все белорусы осознают опасность, но мы покажем на реальных примерах. Читать здесь.  

Дзермант: «Мы не можем позволить себе пафосных речей о прошлом, сейчас нужно думать, как защитить страну»-10

Алексей Дзермант:  
Внимательно смотрите на тех, кто высказывает антигосударственные идеи, поддерживает киевский режим, привержен националистической идеологии. От них сейчас исходит реальная потенциальная опасность. Из их числа могут вербовать террористов, угрожающих вашей жизни и здоровью. К сожалению, в канун Дня Победы приходится говорить именно об этом. Видимо, пришло время доказать, что мы достойные наследники поколения победителей не только в генетическом плане, но и в плане духовном. За что сейчас идет битва? Прежде всего, за наш собственный дом – прекрасную нашу Родину Беларусь – и за нашу общенародную семью, всех тех, кто живет в ней. Битва идет за наше большое Отечество от Бреста до Владивостока, за нашу цивилизацию. Битва идет за будущее человечества, как и тогда, восемь десятилетий назад.  

Просто представим, если новый нацизм победит. Победит не Украина, а стоящие за ней западные элиты, которые хотят возродить нацистский проект переустройства мира на новой основе. Украина для них – полигон и площадка для разрушения нашей славянской цивилизации изнутри, поэтому они подкидывают в топку войны все больше оружия и денег.  

Дзермант: «Мы не можем позволить себе пафосных речей о прошлом, сейчас нужно думать, как защитить страну»-13

Принципы западного нацизма не меняются: будет построено общество с жестким разделением на высших и низших, будут полицаи из числа наших предателей, которые готовы согласиться прислуживать господам из высших. И будет новый геноцид нашего народа, правда, скорее всего, не в газовых камерах, а через пропаганду извращений, наркотиков и моральное разложение. А разве это уже не происходит? 

Сейчас мы не можем позволить себе пафосных речей о прошлом, сейчас нужно думать, как защитить страну и победить в будущем возродившегося монстра, чтобы вновь уверенно и без всяких сомнений, по всему нашему большому Отечеству сказать – с Днем Победы! 

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

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