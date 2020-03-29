Житель Германии: «Я сам перевозил пациентов с коронавирусом. Я не боюсь»

Новости Германии. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Штефан Арнольд:

Я сам перевозил пациентов с коронавирусом. Я не боюсь. Я защищен маской, дезинфицирую руки почаще. Да и вообще, мой прогноз: люди много времени проводят вместе дома – должно позитивно сказаться на демографии. К Рождеству ждите бэби-бум.

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