Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»

Новости Великобритании. Со вторника, 24 марта, локдаун (или карантин), правда, средней тяжести, и в Лондоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но жителям Туманного Альбиона сложно соблюдать ограничения в такую-то солнечную погоду.
Новости Великобритании. Со вторника, 24 марта, локдаун (или карантин), правда, средней тяжести, и в Лондоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но жителям Туманного Альбиона сложно соблюдать ограничения в такую-то солнечную погоду.
Диана Русакович:
Людей по-прежнему много, транспорт ездит. Но видно, что все ходят по одному или держат дистанцию.
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