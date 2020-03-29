Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»

Новости Великобритании. Со вторника, 24 марта, локдаун (или карантин), правда, средней тяжести, и в Лондоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но жителям Туманного Альбиона сложно соблюдать ограничения в такую-то солнечную погоду.