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Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»

29 марта 2020 20:55
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Новости Великобритании. Со вторника, 24 марта, локдаун (или карантин), правда, средней тяжести, и в Лондоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но жителям Туманного Альбиона сложно соблюдать ограничения в такую-то солнечную погоду.

Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»-1

Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»-3

Диана Русакович:
Людей по-прежнему много, транспорт ездит. Но видно, что все ходят по одному или держат дистанцию.

Великобритания во время карантина: «Все ходят по одному или держат дистанцию»-6

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# Коронавирус # Яна Шипко # Диана Русакович # Фотофакт

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