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«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?

29 марта 2020 20:57
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Новости Италии. С грустью, но пониманием стараются ради общей безопасности соблюдать запреты в Италии, где ситуация крайне тяжелая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?-1

Светлана Стагурская:
Тишина настала в Италии.

«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?-4

Для того, чтобы ехать за продуктами, ты должен заполнить такой бланк.

«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?-7

Здесь линия «стоп»: нужно ждать, пока меня пригласят внутрь магазина. Очередь, должны быть на расстоянии. Как вы видите, с туалетной бумагой у итальянцев все в порядке.

«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?-10

«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?-12

«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?-14

«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?-16

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# Коронавирус # Яна Шипко # Светлана Стагурская # Фотофакт

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