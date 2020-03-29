«Тишина настала в Италии». Какой документ нужно заполнить, чтобы отправиться за продуктами в магазин?

Новости Италии. С грустью, но пониманием стараются ради общей безопасности соблюдать запреты в Италии, где ситуация крайне тяжелая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Светлана Стагурская:

Тишина настала в Италии.

Для того, чтобы ехать за продуктами, ты должен заполнить такой бланк.