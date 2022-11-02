The Guardian: правительство Великобритании подготовило секретный план на случай блэкаута

Новости Великобритании. Правительство Великобритании подготовило секретный план на случай блэкаута – масштабного отключения электричества. Об этом сообщила крупнейшая газета страны The Guardian. Как выяснили журналисты, он был разработан из-за серьезного опасения, что энергосистема королевства может дать сбой этой зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренный план вступит в действие, если работа всех секторов, включая транспорт, водоснабжение, связь и энергетику, может быть серьезно нарушена на срок до одной недели. Тогда по плану 60 % спроса на электроэнергию будет удовлетворено со второго по седьмой день с момента отключений. Отмечается, что в это время власти будут уделять первоочередное внимание обеспечению продовольствием и водой детей и пожилых людей, а также соцработников. По мнению издания, правительство не хочет огласки плана, потому что серьезно опасается, что это может произойти.