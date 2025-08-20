Слова Мерца о перемирии вызвали в Белом доме обстановку, близкую к скандалу – NYT

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц чуть не стал инициатором скандала в ходе встречи в Белом доме, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

В материале указывается, что лидерам ЕС удалось избежать значительных разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Однако положение дел было близко к дипломатическому конфликту после очередного заявления Мерца на камеру, что диалог между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться лишь «после прекращения огня».

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