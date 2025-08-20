Прямой эфир

Слова Мерца о перемирии вызвали в Белом доме обстановку, близкую к скандалу – NYT

20 августа 2025 12:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Слова Мерца о перемирии вызвали в Белом доме обстановку, близкую к скандалу – NYT-0

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц чуть не стал инициатором скандала в ходе встречи в Белом доме, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

В материале указывается, что лидерам ЕС удалось избежать значительных разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Однако положение дел было близко к дипломатическому конфликту после очередного заявления Мерца на камеру, что диалог между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным может состояться лишь «после прекращения огня».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Фридрих Мерц

Другие новости рубрики

Все новости
Маск назвал ложью новости WSJ о приостановке создания новой партии в США
20 августа 2025 12:09

Маск назвал ложью новости WSJ о приостановке создания новой партии в США

Зеленский получил мощную «оплеуху» в Белом доме – Захарова
20 августа 2025 11:45

Зеленский получил мощную «оплеуху» в Белом доме – Захарова

Хищения при возведении фортификаций позволили ВСУ занять Курскую область – ТАСС
20 августа 2025 11:25

Хищения при возведении фортификаций позволили ВСУ занять Курскую область – ТАСС