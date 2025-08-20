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ФСБ РФ задержала украинских диверсантов в Брянской области

20 августа 2025 14:00
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ФСБ РФ задержала украинских диверсантов в Брянской области-0

ФСБ РФ совместно с сотрудниками Росгвардии и МВД на территории Брянской области остановлена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пишет РИА Новости.

Участники ДРГ – кадровые сотрудники ССО, курируемые Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. 3 диверсанта ликвидированы, еще 3 – задержаны.

По информации ведомства, украинская ДРГ планировала совершение диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры РФ. Контролем и обучением ДРГ занимались сотрудники западных спецслужб в Украине, на территории Литвы, Эстонии и Норвегии.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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