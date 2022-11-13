Что бы вы делали, будучи американцами? Надежда Сасс спросила у экспертов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Если бы вы были гражданином США, за кого вы отдали бы свой голос, за кандидата какой партии?

Вадим Боровик, политолог:

Более симпатична риторика республиканцев, но надо понимать, что на результаты внешней политики США, как правило, большого влияния не оказывает. Все происходит по традиции: если президент – демократ, то выборы проходят, и в Конгрессе побеждают республиканцы. Это традиция, несколько было исключений.

Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам:

Если бы я был гражданином США, то озаботился бы приобретением недвижимости в Канаде. Ситуация слишком нестабильная, чтобы отвлекаться на всяческие выборы, нужно позаботиться о запасном аэродроме. Что касается интересов России и Беларуси, сейчас более симпатична риторика республиканцев, но не нужно слишком обнадеживаться. Республиканцы говорят о возможности сокращения конфронтации, но мы не слышим признания ответственности США за агрессию в Украине и за санкционную агрессию против наших государств. Надежда Сасс:

Об обеспокоенности, которая присуща американцам, высказал свое мнение Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Американцы, единственное, боятся ядерного оружия, потому что туда может прилететь. Не будет применено ядерное оружие – будут обычным оружием воевать. Где? У нас будут воевать. Европейцам надо очухаться и остановить войну, а они не могут, им не дают. Надежда Сасс:

Разделяете ли вы эту позицию и есть ли сейчас опасения для США, что одним из вызовов будущего является ядерный удар?

Вадим Боровик:

Это является единственным сдерживающим фактором. Если бы не было этого сдерживающего фактора, они бы более активно использовали ударные силы НАТО на европейской равнине. Сегодня уже бы непосредственный контингент НАТО наступал в направлении Смоленска и прочее. Почему сегодня такой вариант избрали? Это специальная военная операция США в Европе, которую они проводят. Соответственно, вариант удобный – воевать не своим руками. Они используют Украину, и они подготовили для этих целей Польшу, рассказав им про Речь Посполитую, пообещав им империю от моря до моря, они там смогли сконцентрировать серьезный вооруженный контингент и технически его усилить. Поэтому они сегодня не осуществляют эту операцию только по одной причине: они хотят настолько ослабить Россию, затянуть этот конфликт, вымотать ее, чтобы власть ушла из рук российского руководства под влиянием народных волнений. А ядерное сдерживание им надо, чтобы в Кремле не было человека, который мог бы отдать приказ о применении стратегического вооружения.

Надежда Сасс:

Кто, на ваш взгляд, принимает ключевые решения в США? Никита, вы же согласитесь, что господин Байден – это не та фигура, не тот человек, который говорит, куда будет двигаться Америка, а это все-таки глубинное государство, которое состоит из многих кусочков. И сегодняшние результаты выборов – мы видим, что Америка разделена (50 на 50). Как это усложнит либо упростит работу для принятия ключевых решений США?