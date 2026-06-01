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В Мальте произошел мощный взрыв на предприятии по производству пиротехники

01 июня 2026 12:14
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Мальту потряс мощный взрыв на предприятии по производству пиротехники. Инцидент произошел в населенном пункте Мактаб. По данным очевидцев, грохот от взрыва был слышен на большей части острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мальте произошел мощный взрыв на предприятии по производству пиротехники-2

Взрывная волна нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. Повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты в окрестностях предприятия. Никто серьезно не пострадал. Двое мужчин, находившихся неподалеку, получили легкие травмы и были госпитализированы. Полиция и спасательные службы работают на месте ЧП. Территорию оцепили. Жителей попросили не приближаться к опасной зоне.  

# Взрыв пиротехники

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