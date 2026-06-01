В Мальте произошел мощный взрыв на предприятии по производству пиротехники

Мальту потряс мощный взрыв на предприятии по производству пиротехники. Инцидент произошел в населенном пункте Мактаб. По данным очевидцев, грохот от взрыва был слышен на большей части острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывная волна нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. Повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты в окрестностях предприятия. Никто серьезно не пострадал. Двое мужчин, находившихся неподалеку, получили легкие травмы и были госпитализированы. Полиция и спасательные службы работают на месте ЧП. Территорию оцепили. Жителей попросили не приближаться к опасной зоне.