Прямой эфир

Куба столкнулась с сильнейшим дефицитом воды

29 мая 2026 05:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Куба столкнулась с сильнейшим в истории острова дефицитом воды. Об этом сообщили в правительстве страны. Около четырех миллионов кубинцев ежедневно испытывают ее нехватку. Причиной острого кризиса стало ужесточенная блокада, организованная США, из-за которой Куба лишилась поставок нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куба столкнулась с сильнейшим дефицитом воды-2

Система водоснабжения – один из крупнейших потребителей энергии на острове. Ей катастрофически не хватает топлива для прокачки воды. Также необходимо обслуживать инфраструктуру водопроводов – от прочистки труб и очистки резервуаров до устранения протечек. Ситуацию усугубляет и проблема качества воды. Импорт химических веществ, необходимых для ее очистки сейчас полностью прекращен. Дополнительные сложности создают масштабные перебои с электроснабжением. В отдельных районах отключения света продолжаются до 20 часов в сутки, что нарушает работу насосных станций и подачу воды в многоквартирные дома. Власти пытаются обеспечить население водой с помощью автоцистерн, однако такие поставки остаются нерегулярными.

# Новости Кубы

Другие новости рубрики

Все новости
Парламент Латвии проголосовал за новый Кабинет министров
28 мая 2026 17:22

Парламент Латвии проголосовал за новый Кабинет министров

Власти Польши подписали первые контракты в рамках общеевропейской программы перевооружения
28 мая 2026 17:18

Власти Польши подписали первые контракты в рамках общеевропейской программы перевооружения

В Великобритании заявили о наступающем продовольственном кризисе
28 мая 2026 11:13

В Великобритании заявили о наступающем продовольственном кризисе