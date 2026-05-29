Куба столкнулась с сильнейшим дефицитом воды

Куба столкнулась с сильнейшим в истории острова дефицитом воды. Об этом сообщили в правительстве страны. Около четырех миллионов кубинцев ежедневно испытывают ее нехватку. Причиной острого кризиса стало ужесточенная блокада, организованная США, из-за которой Куба лишилась поставок нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система водоснабжения – один из крупнейших потребителей энергии на острове. Ей катастрофически не хватает топлива для прокачки воды. Также необходимо обслуживать инфраструктуру водопроводов – от прочистки труб и очистки резервуаров до устранения протечек. Ситуацию усугубляет и проблема качества воды. Импорт химических веществ, необходимых для ее очистки сейчас полностью прекращен. Дополнительные сложности создают масштабные перебои с электроснабжением. В отдельных районах отключения света продолжаются до 20 часов в сутки, что нарушает работу насосных станций и подачу воды в многоквартирные дома. Власти пытаются обеспечить население водой с помощью автоцистерн, однако такие поставки остаются нерегулярными.