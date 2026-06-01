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В школы Литвы поступили десятки писем с угрозами

01 июня 2026 12:05
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Литовские школы превратились в мишень неизвестных злоумышленников. Электронные письма с угрозами пришли в учебные заведения по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция подтвердила получение около 40 подобных посланий. Правоохранители проверяют и анализируют каждое из них. При этом местные власти предпочли закрыть глаза на опасность и не прерывать учебный процесс. Администрации школ лишь попросили осмотреть территорию. Жителям велели быть бдительными, а ученики продолжали писать диктанты. 1 июня в Литве проходят выпускные испытания по литовскому языку и литературе.

# Новости Литвы

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