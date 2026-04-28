Европа больше всех страдает из-за нехватки топлива. Что будет с ценами дальше?

Андрей Лазуткин, политолог:

В Британии шутят: хочешь разориться, вкладывай деньги в сельское хозяйство. Сказано это было 200 лет назад, но даже с современными удобрениями и техникой разорение бывает сплошь и рядом. Правила игры, рынки и климат меняются каждый год.

Какова продовольственная стратегия Беларуси и почему Президент сказал, что наше время наконец пришло, расскажем в «Занимательной политологии».

События в Иране случились в марте, а это посевная, то есть новый цикл производства во всем мире. Со старта подорожали все типы удобрений. Азотные – в два раза, потому что азот получают при добыче газа, а 30 % природного газа заперто в Ормузском проливе. Значит, нет и азота, а это главное удобрение для зерновых.

Есть проблема и с фосфатами. Она связана с логистикой. Раньше через Ормузский пролив фосфаты поступали из Ближнего Востока. Рост цен пока составил 20 %, но будет больше, если пролив не откроют. Наконец, есть проблемы с аммиаком. Рост 30 %. Аммиачная селитра – это не только удобрение, но и главный компонент для производства порохов и боеприпасов к артиллерии.