Европа больше всех страдает из-за нехватки топлива. Что будет с ценами дальше?

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
В Британии шутят: хочешь разориться, вкладывай деньги в сельское хозяйство. Сказано это было 200 лет назад, но даже с современными удобрениями и техникой разорение бывает сплошь и рядом. Правила игры, рынки и климат меняются каждый год.
Какова продовольственная стратегия Беларуси и почему Президент сказал, что наше время наконец пришло, расскажем в «Занимательной политологии».
События в Иране случились в марте, а это посевная, то есть новый цикл производства во всем мире. Со старта подорожали все типы удобрений. Азотные – в два раза, потому что азот получают при добыче газа, а 30 % природного газа заперто в Ормузском проливе. Значит, нет и азота, а это главное удобрение для зерновых.
Есть проблема и с фосфатами. Она связана с логистикой. Раньше через Ормузский пролив фосфаты поступали из Ближнего Востока. Рост цен пока составил 20 %, но будет больше, если пролив не откроют. Наконец, есть проблемы с аммиаком. Рост 30 %. Аммиачная селитра – это не только удобрение, но и главный компонент для производства порохов и боеприпасов к артиллерии.
Андрей Лазуткин:
И с одной стороны Украина бьет по российским аммиачным трубопроводам, а с другой русские сами ограничили экспорт аммиака за границу, чтобы оставалось сырье для военных заводов. Цена по всем трем группам удобрений высокая, и на рынки они не попали.
Кроме того, Европа больше, чем другие регионы, страдает из-за нехватки дизтоплива. Оно необходимо для тракторов, а европейские НПЗ настроены в основном на переработку бензина. Раньше дизель они закупали в Беларуси и России, после начала СВО у Саудовской Аравии. Но сегодня все эти каналы перекрыты. Сами европейцы шутят, что дизель теперь наливают из-под полы. По грубой оценке, мировые затраты уже выросли на 10 %, а это только первый месяц цикла.
Но вот самая большая проблема. В прошлом году был хороший урожай. Продукции было много, она дешевая, что-то осталось на складах, и сегодня цены по зерну снизились относительно прошлого года на 20 %. Несмотря на ситуацию в Иране и с азотом. То есть прибыли в этом сезоне не будет, выгоднее ничего не производить. Посевные площади сокращают и идут протестовать.
Но западным корпорациям не интересно, будет ли у крестьян работа. Это не Беларусь. Мы в этом плане имеем более гибкую систему. Если зерновые дешевые, мы закупаем их в России, а свои ресурсы бросаем на мясо и молоко, где добавленная стоимость выше.
Подробнее в видео.