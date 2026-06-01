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Более 400 рейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна

01 июня 2026 09:13
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В Японии из-за приближения тайфуна отменили более 400 рейсов. Меры коснулись в основном Окинавы, которая, согласно прогнозу, окажется в эпицентре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 400 рейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна-2

Тайфун находился к югу от префектуры и движется в северном направлении со скоростью около 15 километров в час. По данным синоптиков, далее тайфун изменит направление на северо-восточное. Его маршрут может пройти вдоль тихоокеанского побережья, основной части Японии, затронув острова Кюсю, Сикоку, а также столичный регион Токио.

# Новости Японии # Природные катаклизмы

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