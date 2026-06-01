Более 400 рейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна

В Японии из-за приближения тайфуна отменили более 400 рейсов. Меры коснулись в основном Окинавы, которая, согласно прогнозу, окажется в эпицентре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун находился к югу от префектуры и движется в северном направлении со скоростью около 15 километров в час. По данным синоптиков, далее тайфун изменит направление на северо-восточное. Его маршрут может пройти вдоль тихоокеанского побережья, основной части Японии, затронув острова Кюсю, Сикоку, а также столичный регион Токио.